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Rahat tavırları pes dedirtti...Müşteri kılığında girdikleri marketten elektronik eşyaları böyle çaldılar
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Rahat tavırları pes dedirtti...Müşteri kılığında girdikleri marketten elektronik eşyaları böyle çaldılar

Rahat tavırları pes dedirtti...Müşteri kılığında girdikleri marketten elektronik eşyaları böyle çaldılar

marketin güvenlik kamerası

Televizyon Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Harekete Geç Polis Ekipleri 

-olay anından görüntüler
-zanlıların emniyetten sevki
-genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te gözlerine kestirdikleri zincir markete müşteri gibi girerek televizyon ve çay makinesi çalan 3 şahıstan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların olayı gerçekleştirdiği anlardaki soğukkanlı tavırları pes dedirtti. O anların yaşandığı dakikalar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Keçiören ilçesindeki bir zincir markette meydana geldi. Müşteri kılığında girdikleri marketten gözlerine kestirdikleri televizyonu ve çay makinasını çalan 3 kişi olayın ardından kayıplara karıştı. Durumu fark eden market çalışanları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları fiziki ve teknik çalışmanın ardından eşyaları çalanların Murat E., Furkan D. Ve Murat S. olduğunu tespit etti. Tespitin ardından Murat E. ve Furkan D. yakalanırken, diğer şüpheli Murat S’nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Yakalanan iki zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay anı güvenlik kamerasına yansıdıHırsızların marketteki rahat tavırları ise akıllara durgunluk verdi. Müşteri kılığında girdikleri maketten soğukkanlı bir şekilde eşyaları çalan şahısların sakin halleri marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kayda alındı. Yakalanan 3 şahsın toplamda 50’den fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.
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