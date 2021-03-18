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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Profesör babanın en zor son görevi

Profesör babanın en zor son görevi

-Cenaze namazı öncesi toplanma

Öğretim Üyesi Cenaze Namazı İlahiyat Profesörü Ağır Yaralı Üniversite Öğrencisi 

--Babasının cenaze namazını kıldırması
--Tabutun alınması ve götürülmesi

( ISPARTA )- Kazada hayatını kaybeden evladının cenaze namazını İlahiyat Profesörü babası kıldırdı- 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası hayatını kaybeden Muhammed toprağa verildi ISPARTA

- Isparta’da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan’ın (26) cenazesi toprağa verildi.
Muhammed’in cenaze namazını babası ilahiyat profesörü Rifat Okudan kıldırdı.Kaza, 15 Mart Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi ile 253. Cadde’nin kesiştiği Çünür Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezi istikametinden üniversite istikametine seyir halinde olan Salim M. idaresindeki 07 ANF 520 plakalı otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola yan yattı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan, 2 gün sonra tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Okudan’ın cenazesi bugün hastane morgundan alınarak, Ayazmana Mahallesi’ndeki Dilara Camii’ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Muhammed Emin Okudan’ın cenazesi Akyol mezarlığında toprağa verildi.
Muhammed’in cenaze namazını Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan babası Prof. Dr. Rifat Okudan kıldırdı.Muhammed Emin Okudan’ın babasıyla aynı üniversitede İlahiyat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
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