POS cihazı ve çek senet tefeciliği soruşturması

-Operasyonda ele geçirilen paralar, para sayma makinesi ve tapu ile çek senetler

-Ele geçirilen pos cihazları ve dijital materyaller

-Ele geçirilen malzemelerin emniyetteki sergisi

-Diğer detaylar.



( İSTANBUL )- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 55 ilde 317 şüphelinin yakalanması için yürütülen operasyonun İstanbul ayağında 26 şüphelinin yakalandı İSTANBUL



- POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 55 ilde 317 şüphelinin yakalanması için yürütülen operasyonun İstanbul ayağında 26 şüphelinin yakalandı. Alınan bilgiye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda aranan 317 şüpheliden 232’si gözaltına alınmıştı. POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında ise 17 adrese yapılan baskınlarda 26 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 127 mermi, çok sayıda tapu ve senet, mağdur edilen kişilere ait tapu devir belgeleri, smoke tipi 1 gaz bombası, kaşeler, 38 adet Pos cihazı, 249 adet kredi kartı, çok sayıda Pos cihazı slipleri, 1 adet para sayma makinesi, dizüstü bilgisayar, 15 adet kaçak cep telefonu, 1 adet harddisk ile birlikte 465 bin TL, 5 bin 632 dolar ve 5 bin 640 Euro para ele geçirildi. Yakalanan 26 şüpheli ise sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler ile ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor. (SK-ÖFA



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