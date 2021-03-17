Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
POS cihazı ve çek senet tefeciliği soruşturması

POS cihazı ve çek senet tefeciliği soruşturması

Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüleri

Kaçak Cep Telefonu Kredi Kartı Gaz Bombası Dizüstü Bilgisayar Cep Telefonu 

-Operasyonda ele geçirilen paralar, para sayma makinesi ve tapu ile çek senetler
-Ele geçirilen pos cihazları ve dijital materyaller
-Ele geçirilen malzemelerin emniyetteki sergisi
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 55 ilde 317 şüphelinin yakalanması için yürütülen operasyonun İstanbul ayağında 26 şüphelinin yakalandı İSTANBUL

- POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 55 ilde 317 şüphelinin yakalanması için yürütülen operasyonun İstanbul ayağında 26 şüphelinin yakalandı. Alınan bilgiye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda aranan 317 şüpheliden 232’si gözaltına alınmıştı. POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında ise 17 adrese yapılan baskınlarda 26 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 127 mermi, çok sayıda tapu ve senet, mağdur edilen kişilere ait tapu devir belgeleri, smoke tipi 1 gaz bombası, kaşeler, 38 adet Pos cihazı, 249 adet kredi kartı, çok sayıda Pos cihazı slipleri, 1 adet para sayma makinesi, dizüstü bilgisayar, 15 adet kaçak cep telefonu, 1 adet harddisk ile birlikte 465 bin TL, 5 bin 632 dolar ve 5 bin 640 Euro para ele geçirildi. Yakalanan 26 şüpheli ise sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler ile ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor. (SK-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement