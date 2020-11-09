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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Polisten hırsızlık şüphelilerine nasihat - ADANA

Polisten hırsızlık şüphelilerine nasihat - ADANA

- Vatandaşların 3 hırsızlık şüphelisini yakalama anına ilişkin güvenlik kamerası - Zanlıların çaldığı malzemeler - Vatandaşların yakaladığı zanlılara içecek ikram etmesi - Polisin zanlılara kimlik sorması - Polisin gözaltına alınan şüphelilere nasihat etmesi - Çalınan malzemeler Adana 'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandıADANA (AA) - Adana 'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 3 kişinin bir su tesisatçısının deposundan çıktığını görenler, şüphelileri yakalayıp durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşı küçük Suriye uyruklu A.A (15), A.Z. (16) ve M.A'ya (16) ait elektrikli bisikletin sele kısmında iş yerine ait malzemeler buldu.Polis tarafından kimlikleri kontrol edilen şüphelilerden ikisinin hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi.Şüphelileri gözaltına alan polis, 3 kişiyi polis merkezine götürdü.Öte yandan vatandaşların şüphelileri yakalandıktan sonra polise haber verme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Elektrikli Bisiklet Bisiklet Polis Ekipleri 

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