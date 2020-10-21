Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, 'Bizi nasıl buldunuz'

Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, 'Bizi nasıl buldunuz'

ALAPLIDA MOTORSİKLET HIRSIZLARI KAMERA GÖRÜNTĞÜLERİ

( ZONGULDAK ) - Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, "Bizi nasıl buldunuz"- Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasından yakalandı ZONGULDAK

Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Avcılık Polis Ekipleri 


- Zonguldak Alaplı ilçesinde, farklı İlçe adreslerden 3 motosiklet çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Hırsızların titiz çalışan Alaplı asayiş ekiplerine ilk sözleri “Bizi nasıl buldunuz” olması dikkat çekti. Zonguldak Alaplı ve Ereğli İlçelerinde bir ay içerisinde art arda meydana gelen 2 motosiklet hırsızlığı, polis ekiplerini harekete geçirdi. en son olayda Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallerinde yaşanan motosiklet hırsızlıkları üzerine Asayiş ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Y.T (15), K.D (17) isimli zanlılar polis ekiplerinin çalışma sonucu düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında çaldıkları 2 motosikleti 2’sini sattıklarını itiraf etti. Bulunan motosikletler sahiplerine teslim edilirken, emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden 2’si savcılık kararıyla serbest kaldı. Y.T (15), K.D (17) adlı zanlılar ise ‘nitelikli hırsızlık’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Zanlılar mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Motosiklet Hırsızları, dikkat çekmemek için Alaplı’dan çaldıkları 2 motoru Alaplı Balıkçı Limanından Balıkçı Tekne yoluyla Ereğli İlçesine getirdiklerini ve bu yolla dikkat çekmediklerini ve arkalarında iz bırakmadıklarını zanneden şüphelileri takibe alan Alaplı Asayiş ekipleri, yaptıkları detaylı araştırma neticesinde şüphelilere ait Alaplı ve Ereğli ikamet adreslerine baskın düzenledi.
Polisi karşısında gören şüphelilerin polis ekiplerine "Bizi nasıl buldunuz?" dediği öğrenildi. (EY-OA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement