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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Polise yakalanmamak için kurdukları 'kamera' yöntemi cezadan kurtarmadı

Polise yakalanmamak için kurdukları 'kamera' yöntemi cezadan kurtarmadı

Masalardan detaylar

Akalan Güvenlik Kamerası Kahvehane Polis Ekipleri Kışla 

-Oyun oynayanlardan detaylar
-Güvenlik kamerası kurulan bilgisayardan ayrıntılar
-İşyerinden ayrıntılar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )-Kısıtlamada oyun oynadılar polise yakalanmamak için girişe kamera kurdular TEKİRDAĞ

- Korona virüs kısıtlamasından kaçınmak için vatandaşlar bin bir türlü ilginç yönteme başvurmaya devam ediyor. Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir iş yerinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, işyerinin girişine özel düzenekle güvenlik kamerası kurulduğunu tespit ederken, içeride oyun oynayan 15 kişiye toplamda 57 bin lira ceza kesildi. Ülkenin başına bela olan korona virüs salgının kısıtlamasından kaçmak için oyun meraklıları bin bir türlü ilginç yönteme başvuruyor. Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi Şeyhsinan Mahallesinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen açık olan bir kahvehaneye girdi. Kahvehaneyi kontrol eden ekipler, içeride yaptıkları kontrolde 15 kişinin kahvehane masalarında oyun oynadığını tespit etti. Girişe özel düzenekle güvenlik kamerası kurmuşlar İçeride yapılan detaylı denetimlerde polise yakalanmamak için işyeri işletmecisinin kahvehanenin girişine özel düzenekle güvenlik kamerası kurduğunu ve içerideki bir bilgisayardan kahvehanenin giriş ve çıkışların izlendiğini fark etti. Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye toplamda 57 bin lira ceza kesilirken, iş yeri mühürlendi.
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