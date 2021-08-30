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Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı...O anlar kameralara yansıdı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı...O anlar kameralara yansıdı

Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı...O anlar kameralara yansıdı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Otobüs Terminali Güvenlik Kamerası Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

-Otobüsün perona yanaşması
-Polis memurunun sıkışması
-Vatandaşların yardıma koşması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsü ile ekip otosunun arasına sıkışan polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D idaresindeki 68 HZ 321 plakalı yolcu otobüsü, terminale girip perona yaklaştığı sırada, ekip otosunun yanında bulunan polis memuru O.H.’yi görmedi. Otobüsün perona yaklaşmaya devam etmesi üzerine, polis memuru iki araç arasında sıkıştı. Yaralanan polis memurunu fark eden vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Vatandaşların uyarısının ardından otobüs şoförü yolcu otobüsünü biraz daha geriye çekti. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan polis memuru, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve omuriliğinde çatlak meydana geldiği öğrenildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. O anlar güvenlik kamerasında Öte yandan polis memurunun sıkıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolcu otobüsünün perona yanaşması ve polis memurunun iki araç arasında sıkıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında çevredeki vatandaşlar polis memurunun yardımına koşuyor. (MU-
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