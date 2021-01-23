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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Polis kısıtlamanın sorunsuz sürmesi için yoğun mesai harcıyor

Polis kısıtlamanın sorunsuz sürmesi için yoğun mesai harcıyor

Denetimlerden görüntü

Yoğun Mesai Polis Hastane Karahisar Polis Ekipleri 

-Polis tarafından durdurulan araç ve yayalarda belge kontrolü yapılması

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da dün başlayan ve 56 saat kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının sorunsuz şekilde uygulanması için polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından 6 noktada uygulama noktaları oluşturularak kısıtlamanın sorunsuz şekilde uygulanması için denetimler yapıldı. Cuma gecesi 21.00 itibari ile başlayan ve 25 Ocak Pazartesi sabah 05.00’a kadar devam edecek kısıtlamada polis ekipleri kavşaklarda oluşturduğu denetim noktalarında sürücü ve yayalara yönelik belge, izin kontrolü yaptı. Ekipler durdukları sürücü ile yayaların izin belgelerini inceleyerek kurallara uygun olup olmadıklarına baktı. Denetimlerde kurallara uymayanlar hakkında ise tutanak tutularak yasal işlem başlatıldı. Denetime takılan sürücülerin büyük çoğunluğunun hastaneye gidip ya da gelen kişiler olması ise dikkatlerden kaçmadı.
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