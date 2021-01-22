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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Polis hırsızı 250 saatlik kamera kaydını inceleyerek yakaladı

Polis hırsızı 250 saatlik kamera kaydını inceleyerek yakaladı

Kameraya yansıyan hırsızlık anları

Televizyon Kamera Kaydı Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Hırsız 

-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da aynı iş merkezinden 4 kez hırsızlık yapan zanlı, polisin 250 saatlik kamera kaydını incelemesi sonrası yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre hırsızlık, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan bir iş hanındaki 4 iş yerinde meydana geldi. 10 gün içinde yapılan hırsızlıklarla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İş yerlerinden masaüstü ve dizüstü bilgisayar, yazıcı, klima, televizyon, halı, semaver, vantilatör, televizyon ünitesi gibi çok sayıda ürünün çalındığı, bir iş yerinden de duvarı delinerek başka iş yerine geçildiğini belirleyen ekipler, bölgedeki 9 güvenlik kamerasınca kaydedilen 250 saatlik görüntüyü izleyerek zanlının B.E. olduğunu belirledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "iş yerinden hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı. İş merkezinden çalınan eşya sahiplerine teslim edildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iş merkezine giren zanlının çaldığı eşyayı asansöre yerleştirerek aşağıya inmesi kameraya yansıdı.
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