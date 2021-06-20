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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Polis ekiplerinin “Babalar Günü” klibi duygulandırdı

Polis ekiplerinin “Babalar Günü” klibi duygulandırdı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı video

( KARABÜK ) KARABÜK

Cumhuriyet Sosyal Medya Şehit Şehit Aileleri Irak 


- Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Babalar Günü’ dolayısıyla hazırlanan polislerin ve polis çocuklarının da içinde olduğu klip duygulandırdı. Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, “Babalar Günü” dolayısıyla klip hazırladı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yayımlanan ve içerisinde polis ile polis çocuklarının da yer aldığı video izleyenleri duygulandırırken büyük beğeni topladı. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, videoda yaptığı konuşmada, “Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımızın, emeklilerimizin ve bu güzel cumhuriyet kenti Karabük’te yaşayan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve eşi Aysel Tuğ ile Emniyet Müdürlüğü personelleri şehit ailelerini, evlatları polislik mesleğini ifa ederken vefat eden meslektaşların ailelerini ve emekli teşkilat mensuplarını Babalar Günü'nde ziyaret ederek yalnız bırakmadılar.
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