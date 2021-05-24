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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kamerada

Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kamerada

-güvenlik kamerası-

Alkollü Sürücü Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kontrol Noktası 

-Kaza anı
-arşiv görüntüler

( KOCAELİ )- Trafik denetim noktasına dalarak 1’i polis memuru 3 kişiyi böyle yaraladı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu’nda, alkollü bir sürücü aracıyla polis denetim noktasında bekleyen araçların arasına dalarak bir polis memuru ve 2 vatandaşı yaraladığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, gece saatlerinde Derince D100 Karayolu Liman Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Ö. idaresindeki 41 BC 327 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı ile sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile yol üzerindeki polis denetim noktasındaki araçların arasına daldı. Hafif ticari araç denetim noktasında bekleyen iki otomobil ve iki polis aracına çarparak durabildi. Kazada, denetim noktasında sorgulama yapan trafik polisi Halit Yeşil’in ayağı kırıldı. Şahsın kullandığı aracın çarptığı otomobillerdeki iki vatandaş da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Olay yerinde bulunan polis memurlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan trafik polisi Yeşil ve vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. 233 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı Kazadan yaralanmadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Alkollü şahsın sivil araçlara çarparak yavaşlaması ise olası bir faciayı engelledi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Öte yandan alkollü sürücünün polis noktasına dalma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde hızla ilerleyen hafif ticari araç, trafik kontrol noktasında sivil otomobillere ve polis aracına çarpıyor. Çarpma şiddetiyle araçlar savrulurken, kazayı görenler hızla olay yerine koşuyor.
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