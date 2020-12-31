Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi

Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi

Polisin montları getirmesi

Yılbaşı Tarım İşçisi Sosyal Sorumluluk Projesi Yeni Yıl Sosyal Sorumluluk 

-Çadır alanına giresi
-Çocukların sıraya girip onları beklemesi
-Çocuklardan genel ve detay
-Polislerin montları dağıtıp giydirmesi
-Çocuklar ile röp.

( ADANA )- Adana polisi çadırda yaşayan tarım işçilerinin çocuklarına yılbaşı öncesi 135 mont dağıttı- Çocuklar montlarının eskidiğini yeni mont aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi ADANA

- Adana polisi çadırda yaşayan tarım işçilerinin çocuklarına yılbaşı öncesi 135 mont dağıttı.
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2020 yılının son gününde dezavantajlı ailelerin çocuklarına mont yardımı yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri saha taraması yaparak Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinde çadırda kalan tarım işçisi ailelerin 135 çocuğu tespit edildi. Tespitin ardından polis montları alarak çadırlara gitti. Polisleri gören çocuklar çadır önünde sıraya girerek yeni yıl öncesi alacakları montları beklemeye başladı.
Kolileri getiren polisler çocuklara tek tek montlarını giydirdi. Montlarının eskidiğini söyleyen çocuklar yeni mont hediye edilmesinden mutlu olduklarını söyleyip polise teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement