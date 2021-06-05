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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pitbull dehşeti kamerada

Pitbull dehşeti kamerada

Pitbull saldırısının güvenlik kamera görüntüleri

Yaşam Mücadelesi Güvenlik Kamerası Pitbull Ameliyat Saldırı 

-Caddeden aktüel görüntü
-Çocuk parkı yakınlarında korumasız pitbull gezdiren şahıslar

( BURSA -ÖZEL)- Süs köpeğine Pitbull saldırdı. Küçük köpek yaşam mücadelesi veriyor BURSA

- Bursa’da sahibinin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı Pitbull cinsi köpek evcil Maltesee Terier cinsi köpeğe saldırdı. Küçük köpek ağır yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesindeki bir sitenin önünde yaşandı. Maltesee Terier cinsi eğitimli köpeğini dolaştıran bir vatandaş, o sırada Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Sahibinin ağızlıksız ve tasmasız çevrede kontrolsüz bir şekilde dolaştırdığı Pitbull, küçük köpeğe bir anda saldırdı. Olay sırasında büyük panik yaşayan Maltesee Terier’in sahibi, köpeğini tasmasından yukarı kaldırarak kurtarmaya çalışsa da, başarılı olamadı. Küçük köpeğin ciğerleri ve bağırsakları parçalandı. Küçük köpek, Pitbull cinsi köpeğin güçlü çenesinden kurtulamadı. Yaşanan olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaşanan korku, panik ve Pitbull dehşeti anbean görüntülendi. Saldırıda ciğerleri ve bağırsakları parçalanan küçük köpek, yakında bulunan veteriner kliniğine götürülerek 3 saatlik ameliyata alındı. Sonraki gün ise 4 saatlik bir operasyon daha geçiren köpeğin hayatî tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Pitbull cinsi köpeğin Türkiye'de beslenmesinin ve sahiplenilmesi yasak olmasına rağmen parklarda ağızlıksız dolaştırıldığı görüntülendi.
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