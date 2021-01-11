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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Pişkin hırsız market çalışanın elini ısırdı

Pişkin hırsız market çalışanın elini ısırdı

Güvenlik kamerası yaşanan anlar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Hırsızlık şüphelisini durdurmak isteyen market çalışanı neye uğradığını şaşırdı İSTANBUL

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- Avcılar'da markette alış veriş yaptıktan sonra parasını vermeden kaçmak isteyen kadın, kendisini durdurmak isteyen market çalışının elini ısırdı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay geçtiğimiz hafta öğlen saatlerinde Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre, hırsızlık şüphelisi yabancı uyruklu kadın markete gelerek alışveriş yaptı. Bir düzine alışveriş yapan kadın aldığı ürünlerin parasını vermeden kaçmak istedi. Şüpheliyi market çalışanı kadın kapıda durdurdu. İkili arasında tartışma çıktı. Kaçmak isteyen kadın kendisini durduran çalışanın elini ısırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan anlar güvenlik kamerasında Yaşanan olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kameranın kaydettiği anlarda şüphelinin kaçmaya çalışması market çalışanı ile kavga etmeleri ve çalışanın elini ısırdığı anlar yer aldı. (MD-YM-
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