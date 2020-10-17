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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Pişkin hırsız, kendisini uyaran vatandaşları taşladı

Pişkin hırsız, kendisini uyaran vatandaşları taşladı

Güvenlik kamerası hırsızın taş atması

Maskeli Hırsızlar Güvenlik Kamerası Maskeli Hırsız Cep Telefonu Tekstil Malzemesi 

-Cep telefonu kamerası hırsızın taş atması
-Mağdur ile röportaj

( İSTANBUL - ÖZEL)- Hırsızlar kendisini uyaran vatandaşlara taş atıp böyle kaçtı İSTANBUL

- Esenyurt’ta tekstil malzemesi yüklü kamyondan 26 kutu malzeme çalan hırsızlar kendisini uyaran vatandaşlara taş atıp kaçtı. Hırsızların o anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, sabah 08.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi’nde yaşandı. Plakasız bir araçla gelen maskeli hırsızlık şüphelileri içerisinde yurt dışına gönderilmek üzere kolilerce tekstil malzemesi bulunan kamyonetin kilidini kırdı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden 26 kutu malzemeyi çalan hırsızlık şüphelileri bir süre sonra iş yerinden kendisini uyaranlara taş fırlattı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına ve çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülere, maskeli hırsızlardan birisinin kaçarken Olayın mağdurlarından Sezgin Gelgeç sabah saatlerinde olayın olduğunu ifade ederek, “ Kırıkkale’den geldi aracımız irsaliye alacaktık. Arabayı patlatmışlar 15-20 dakika arasında. Tekstil kolileri vardı içinde giysiler vardı. Hırsızlar vatandaşlara taş atıyor arkadaşlara görüntülemişler” diye konuştu.
(MD-
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