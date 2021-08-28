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Pes dedirten hırsızlık... Aracıyla yanaşıp sokaktaki çöp konteynerini böyle çaldı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pes dedirten hırsızlık... Aracıyla yanaşıp sokaktaki çöp konteynerini böyle çaldı

Pes dedirten hırsızlık... Aracıyla yanaşıp sokaktaki çöp konteynerini böyle çaldı

Çöp konteyneri hırsızlığı kamerada

Kamera Güvenlik Kamerası Çöp Konteyneri Ticari Araç Hırsız 

-Çöp konteynerine yanaşan hafif ticari araç detayı
-Konteynırı araca koyan hırsız detay
-Araç ile uzaklaşan hırsız detayı
-Hırsızlık ile ilgili konuşan vatandaş detayı
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Hırsız bu kez çöp konteyneri çaldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediyeye ait çöp konteynerinin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Mızar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen hafif ticari araç ile çöp konteynerinin yanına gelen kimliği belirsiz kişi, konteyneri araca yükleyerek uzaklaştı. Sabah saatlerinde bölgede çöp konteynerinin olmadığını fark eden mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen belediye yetkilileri, çöp konteynerinin çalındığını fark etti. Bölgeye belediye tarafından yeni çöp konteyneri konuldu. Çöp konteynerinin çalındığı anı güvenlik kamerasından izleyen vatandaşlar, durum karşısında şoke olduklarını söyledi.

(BB-LO-Y
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