Pendik’te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor

-Resmi hediye etmesi

-Resim çizen vatandaş Röp.

-Hediye edilen vatandaş ile röp.

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Üniversiteli genç, hobi olarak başladığı çizimlerle binlerce kişiye ulaştı İSTANBUL



- Pendik’te yaşayan üniversite öğrencisi Erdem Çakıcı, hobi olarak başladığı çizimlerini sosyal medyada paylaşıp binlerce beğeni alınca, sanatını sokağa taşıdı. Yaptığı çalışmalarla yüzleri gülümseten Çakıcı insanları gizlice kara kalem ile resmettikten sonra hediye etmeye başladı.

İstanbul Pendik’te yaşayan ve Güzel Sanatlar bölümü öğrencisi olan Erdem Çakıcı, yüzleri gülümseten çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Çalıştığı işyerinde dükkana gelen müşterileri hobi olarak resmeden Çakıcı, sanatını sokaklara taşıdı. İlk çizdiği resimleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya başlayan Çakıcı’nın kara kalem çizimleri binlerce kişi tarafından beğenilince, yaptığı sanatı bir adım daha ileri taşıyarak sokakta gizlice çizdiği insanlara, resimlerini hediye etmeye başladı.

Sahilde oturduğu esnada resmi çizilen Berkan Tepe ise, “Böyle bir şey beklemiyordum. Bir anda gelince insan şaşırıyor. Güzel bir çizim olmuş. Daha önce kara kalem çalışması yapan çok kişi tanıdım ama Erdem gibi birisini ilk kez görüyorum. Çok güzel bir yeteneği var. Devamı gelir inşallah” dedi.

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