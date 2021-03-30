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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Pendik’te otomobil hırsızlığı kamerada

Pendik’te otomobil hırsızlığı kamerada

güvenlik kamerası

Polis Bild Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-park halindeki araç
-aracı çalınması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te bir binaya giren 2 hırsız evde bulunan otomobilin anahtarını aldıktan sonra evin önünde park halindeki hafif ticari aracı çalarak gözen kayboldu. 2 hırsızın hafif ticari alıp kaçması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Pendik, Kurtköy’de meydana geldi. İddiaya göre, 2 hırsız apartman binasında bulunan bir daireye girdi. Evden hafif ticari aracın anahtarını alan hırsızlar evin önünde buluna hafif ticari çalıştırarak gözden uzaklaştı. Aracın çalındığı esnada apartman görevlisi şaşkınlığını gizleyemedi. Apartman görevlisi durumu araç sahibine bildirdi. Otomobil sahibi ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olay kamerada İki hırsızın otomobili çalma anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde evden çıkan 2 hırsız park halindeki hafif ticari aracı çalıştırıp olay yerinden kaçıyor.
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