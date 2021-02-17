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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te feci motosiklet kazası kamerada

Pendik’te feci motosiklet kazası kamerada

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) -- Pendik’te servis aracının çarptığı motorcuyu yola savurdu İSTANBUL

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- Pendik’te hızla gelen bir servis aracının çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü yola savruldu. Yaşanan feci kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik’te 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında ilerleyen bir paket servis firmasında çalışan motor sürücüsü, yol kesişiminde hızla gelen bir servis aracının çarpmasıyla yola savruldu. Motor sürücüsünün kullandığı kask ise kafasından çıkarak yola fırladı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün dört yola geldiği esnada yolun sağ tarafından hızla gelen bir servis aracının çarpması sonrası savrulduğu ve kafasında bulunan kaskında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün kafasından fırladığı görülüyor. (ASK-
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