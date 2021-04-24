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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pendik’te ‘cips hırsızı’ karga, iş yeri sahibine yakalandı...O anlar kamerada

Pendik’te ‘cips hırsızı’ karga, iş yeri sahibine yakalandı...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

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- Pendik’te bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalandı. Yüzleri gülümseten o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Pendik’te bir bakkal dükkanına ait stantta yaklaşan ve cips paketini alarak kaçmaya çalışan karga iş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Yüzleri gülümseten o anlarda karga cips paketini de bırakıp, uçarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, standa yaklaşan karganın cips paketini gagasıyla aldığı esnada iş yeri sahibine yakalanması üzerine cips paketini de bırakarak uçarak uzaklaştığı görülüyor. (ASK-
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