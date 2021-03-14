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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada

Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada

Hırsızın tırmanması

Korkuluk Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Binadan çıkması
-Detay

( İSTANBUL ) -Pencere korkuluklarından tırmanıp eve giren hırsız kamerada İSTANBUL

- Şişli’de bir evden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin duvardan tırmanarak eve girme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Şişli Mecidiyeköy Mahallesinde Çağlar Sokakta bulunan bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çevrede bulunan kamera görüntülerinin inceleyerek şahsın eşkalini tespit etti. Bahse konu olayları gerçekleştirdiği belirlenen G.E. isimli şüpheli şahıs Cuma günü yakalanarak gözaltına alındı. Dün adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın tırmanarak eve girdiği anlar ve binadan çıkışı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin pencerenin korkuluklarına tutunarak tırmandığı ve daha sonra binadan çıktığı görülüyor. (ZA-
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