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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pazar çantasını başkan taşıyınca yaşlı kadın duygulandı

Pazar çantasını başkan taşıyınca yaşlı kadın duygulandı

Başkanın pazar ziyareti

Yaşlı Kadın Alışveriş Belediye Başkanı En Yaşlı Kadın Pazar Alışverişi 

-Esnaf
-Vatandaşlar
-Başkanın yaşlı kadının çantasını taşıması
-Kadının teşekkür etmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik'te pazar alışverişine giden yaşlı kadın yolda pazar çantasını taşımakta zorluk çekince yardımına belediye başkanı koştu. Pendik’te korona virüs önlemlerini göz önünde bulundurarak pazarda vatandaşı ziyaret eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin pazardaki vatandaşların sorunlarını dinledi. Yenişehir Semt pazarından ayrılığı esnada Başkan Cin, çantasını taşımakta zorluk çeken yaşlı kadına yardım etti. Yaşlı kadın pazar çantasının evine kadar taşıyan Cin’e “Allah razı olsun” diyerek duygulandı. O anlar ise sosyal medyadan büyük ilgi topladı.
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