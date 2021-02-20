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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeyken kayan lüks otomobili durdurmak için böyle seferber oldular

Park halindeyken kayan lüks otomobili durdurmak için böyle seferber oldular

Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Lüks Otomobil 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Kartal'da, park halindeki lüks otomobil, karla kaplanan yolda rüzgarın etkisiyle kaydı. Kayan lüks otomobili durdurmak için sahibi ve çevredekiler seferber oldu. Lüks otomobili durdurma çabaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir vatandaş iş yerine gelerek kapılarını kilitlendikten sonra aracını park etti. Kısa bir zaman sonra park halindeki araç rüzgarın etkisiyle karlı yolda kendiliğinden kaymaya başladı.
Hareket halindeki aracı gören araç sahibi ve mahalleli koşarak lüks otomobili durdurmaya çalıştı. Yoğun uğraşlar sonucu kayan otomobil durdurulurken, park halindeki başka araçlara çarpması engellendi. Öte yandan lüks otomobilin kayma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Buzlanan yolda çevredeki vatandaşların yardımı sonucu çalıştırarak sokaktan uzaklaşarak güvenli bir yere park etti.
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