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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Park halindeki otomobilin üzerindeki bin liralık aksesuarı böyle çaldı

Park halindeki otomobilin üzerindeki bin liralık aksesuarı böyle çaldı

Hırsızın aracın etrafında dolaşması

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

-Hırsızın parçaları sökmesi

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Arnavutköy’de park halindeki otomobilin bin liralık aksesuar parçalarını çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızın araca yaklaşıp üzerinde bulunan aksesuarları çaldığı anlar anbean kaydedildi. Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin üzerinde bulunan oto aksesuar parçalarını fark eden hırsız harekete geçti. Araca yaklaşan hırsız, otomobilin üzerindeki aksesuar parçaları tek tek söktü. Bin liralık aksesuar çalan hırsızın o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
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