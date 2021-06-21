Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı

Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı

park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerası görüntüsü

Çarpma Anı Akalan Güvenlik Kamerası Karahisar Cep Telefonu 

-park halindeki araçtan cep telefonu görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR)- Gece yarısı park halindeki araca çarpan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da gece yarısı park halindeki otomobile çarpıp kaçan sürücü güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpma anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı kazada çarpan araç sürücüsünün aracından hiç inmeden kaçtığı görüldü.
Olay, önceki gece yarısı Afyonkarahisar Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Dener, akşam iş dönüşü aracını evinin önüne park etti. Sabah kalktığında ise otomobiline başka bir aracın çarpmış olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu polise bildiren Dener, çevredeki güvenlik kameralarını da incelenmesini istedi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gece yarısı bir otomobilin park halindeki otomobile önce çarptığı daha sonra ize çarpan sürücünün araçtan hiç inmeden olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.
Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement