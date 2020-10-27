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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Park halindeki motosikleti kaşla göz arasında çaldı

- Park halindeki motosikleti kaşla göz arasında çaldı

Güvenlik kamera görüntüsü

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Hırsız park halindeki motosikleti çalmasından detay
-Hırsız olay yerinden uzaklaşması
-Genel detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da bir hırsız, park halinde bulunan motosikleti kaşla göz arasında çaldı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. Çocuklarının okul ihtiyacını karşılamak isteyen bir kişi, motosikletini park ederek kırtasiye dükkanına girdi. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, herkesin gözü önünde motosikleti çalıştırıp binerek bölgeden uzaklaştı. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. (OA-YRT-
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