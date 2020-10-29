Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeki elektrikli bisikleti böyle çaldı

Park halindeki elektrikli bisikleti böyle çaldı

GÜVENLİK KAMERASI

Güvenlik Kamerası Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız Göreme 

-OLAY YERİNDEN DETAYLAR
-HIRSIZIN GÖRÜNTÜ
-İŞYERİ SAHİBİ İLE RÖP.
-DETAYLAR

( BURSA )- Önce elektrikli bisikletini kurtardı, ardından hırsızı yakaladı BURSA

- Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde iş yerinin önünde park halindeki elektrikli bisikleti gündüz vakti çalmaya kalkan hırsız, iş yeri sahibi tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre; olay Sinanbey Mahallesi Baykut sokak üzerinde bulunan bir oto kılıf dükkanında meydana geldi.İzzet K kendisine ait işyeri önüne elektrikli bisikleti park etti. İşyeri sahibi içeride arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada yoldan geçen Ehan S. isimli şahıs elektrikli bisikleti gözüne kestirdi. Üzerinde anahtarın olduğu göre hırsız işyerinin camlarının film olması nedeniyle içeridekileri göremedi.Sağı solu kontrol eden hırsız bir fırsatı bulup hemen park halindeki elektrikli bisikleti alıp gitti. Biranda her şey gözünün önünde olan işyeri sahibi hemen şahsın peşinden koşarak elektrikli bisikletin üzerinden şahsı düşürdü.Yakalanacağını anlayan hırsız kaçtı ama işyeri sahibi peşini bırakmadı. 1 kilometrelik koşturmacanın ardından hırsızı yakalanan İzzet K. şahsı gelen polislere teslim etti. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Hırsızın kendisini baştan fark etmediğini söyleyen İzzet K. olayı ise şöyle anlattı: "Elektrikli bisikletimi dükkanın önüne park ettim. Bu sırada bir şahıs gelip aldı ama bizleri fark edemedi. Her şey saniyeler içinde gözümüzün önünde oldu. Bende hemen peşinde koştum. Elektrikli bisikleti kurtardım. Ardından şahıs yaya olarak kaçtı. Ama ben peşini bırakmadım yakaladım, adalete teslim ettim"
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı