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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Para karşılığı berberi bıçakladığı iddia edilen şahsın kaçma anı kamerada

Para karşılığı berberi bıçakladığı iddia edilen şahsın kaçma anı kamerada

Şüphelinin kaçış anı güvenlik kamerası

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Kayınvalide Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Hacı Ali Polat röportaj
-Yalçın Çıldan röportaj
-Detaylar

( DENİZLİ )- Saldırıya uğrayan berberin mal paylaşımı yüzünden "kayınvadelisi tarafından para karşılığı bıçaklatıldığı" iddia edildi. DENİZLİ

- Denizli’de çalıştığı iş yerinde saldırıya uğrayan berber Nida E. sırtından 4 kez bıçaklanmıştı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin arkasından fırlatılan plastik sandalye ve kaçış anı kameralara yansırken, kayınvalidesinin azmettirici olabileceği iddia edildi. Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yeşilköy Caddesinde erkek kuaförlüğü yapan Nida E. (43), işyerinde çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nida E., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nida E'nin boşanma aşamasında olduğu eşi ve onun ailesiyle sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Berber Nida E.’yi saldırganın elinden kurtaran komşuları, kaçan şüphelinin “O tapuları kayınvalidene vereceksin” şeklinde seslendiği ve bu yüzden kayınvalidenin azmettirici olabileceğini iddia etti. Nida E'nin eşinin ailesiyle mal paylaşımı yüzünden sıkıntılar yaşadığını ifade eden komşu Yalçın Çıldan , “Dün dükkanın önündeydik ve içeride bir kavga gürültü oldu. Sonra bende bakmak için çıktığımda tam içeriye girecekken elinde bıçakla kaçtı gitti. Zannedersem duyduğum kadarıyla kayınvalidesi göndermiş ve tapu ile ilgili işleri varmış herhalde. 112’ye haberi biz verdik. İlk önce bacaklarından bıçaklamış ve içeriler bir sürü kandı zaten” dedi.
“Bana da bıçak atmaya başladı” Sesleri duyduktan sonra yardımına koştuğunu ve saldırganın kendisine bıçak atmaya başladığını ifade eden esnaf Hacı Ali Polat, “Komşular haber etti. Abi birileri geldi ters konuşuyor dedi ve sonra bende bakalım dedim. O esnada berber beni çağırdı ve ben kapıyı açtığımda bıçaklamaya başladı.
Takunyalar vardı orada ve dönünce bana da bıçak atmaya başladı, geri çekildim. Takunyayla vurdum ve oradan kaçtı. Bir ben vardım ve yakalayamadık. Ailevi sorunları var ve onlar azim etmiş” ifadelerini kullandı. Öte yandan, olay yerinden hızla kaçan şüpheli ve arkasından fırlatılan plastik sandalye bir esnafı güvenlik kamerasına yansıdı. (EEP-MB-Y)
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