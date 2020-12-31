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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Pandemiden dolayı sahne alamayan sanatçı, denize karşı kendi konserini verdi

Pandemiden dolayı sahne alamayan sanatçı, denize karşı kendi konserini verdi

sahilde şarkı söylemesi

Ses Sanatçısı Yılbaşı Allah Yeni Yıl 

-detaylar
-röportaj

( ANTALYA )- Sahne özlemini denize karşı şarkı söyleyerek gidermeye çalıştı ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde pandemiden dolayı uzun süredir sahne alamayan ses sanatçısı Nezahat Erbaş, çektiği sahne özlemini denize karşı şarkı söyleyerek dindirmeye çalıştı. Antalya’nın Alanya ilçesinde ikamet eden ses sanatçısı Nezahat Erbaş, pandemiden dolayı uzun süredir sahne alamıyordu. Sahneye çıkamadığı için şarkı söylemeye ve seyircisine olan özleminin arttığını söyleyen sanatçı, daha fazla dayanamayarak Alanya İncekum Plajını gitti. Eline mikrofonunu alan ses sanatçısı, denize karşı şarkı söyleyerek sahne özlemini dindirmeye çalıştı. Dünyanın pandemi ile mücadele ettiğini ve herkesin eve kapandığını söyleyen Erbaş, " Sahneler kapandı müzik yapacak alanımız yok. Denize geliyorum suya karşı kendimi deşarj ediyorum. Aynı zamanda bestekarım kendi şarkılarımı kendim yazıyoru.Bugün de yılbaşı, bu akşam yeni yıla gireceğiz 2021 ylı inşallah hayırlı bir şekilde gelir. Bu bir sınavdı sınavımızı inşallah güzel vermişizdir" dedi.
(EA-
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