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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi

Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi

Başkan Örki'nin çocuklarla konuşmasından görüntü

İlkokul Öğrencisi Belediye Başkanı Öğretmenler İyi Çocuklar Öğrenciler 

-Çocuklarla ilgilenmesinden görüntü
-Okul içerisinde dergi dağıtımından görüntü
-Başkan Örki'nin çocuklarla açıklamasından görüntü
-Pamukkale İlçe Mili eğitim Müdürü Mehmet Çimen konuşmasından görüntü
-Çocuklardan detay görüntüler

( DENİZLİ )- Başkan Örki: “Sizler geldiniz buralar güzelleşti, huzur veriyorsunuz” DENİZLİ

- Pamukkale Belediyesi, okulların açılması ile birlikte okullarına kavuşan miniklere özel Pamukkale Çocuk Dergisi hazırlayarak, öğrencilere hediye etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Okullarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşan çocuklarımıza güzel bir sürpriz yaparak dergi hazırladık. 20 bin adet Pamukkale Çocuk dergimizi, desenli maskelerimizle birlikte çocuklarımıza hediye ettik” dedi.
Eğitim konusuna verdiği önemle dikkatleri üzerine çeken Pamukkale Belediyesi, pandemi sürecinde olduğu gibi normalleşme sürecinde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, uzaktan eğitim sürecinde evinden canlı derslere katılamayan öğrencilere 2 bin tabletle dağıtımı gerçekleştirerek destek olmuş, 2 bin çocuğun ve ailenin yüzünü güldürmüştü. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının yeni kontrollü normalleşme süreci ile yeniden başlamasıyla, ilçede bulunan 20 binden fazla ilkokul öğrencisine hoş geldin hediyesi verdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen ile birlikte, Ticaret Borsası İlkokulu’nda okullarına tekrardan kavuşan öğrencilere Pamukkale Belediyesi’nce hazırlanan Pamukkale Çocuk Dergisi ile birlikte maske hediye etti.“Sizler geldiniz buralar güzelleşti, huzur veriyorsunuz”Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileriyle bol bol sohbet ederek, “Sizler yokken buraların hiç tadı yoktu. Sizler geldiniz buralar güzelleşti. Huzur veriyorsunuz, mutluluk veriyorsunuz. Bu dergilerimizi aylar önce hazırlamıştık. Çocuklarımıza okula başladığında hemen hediye edelim istemiştik. Ne yazık ki korona virüs araya girdi, dergileri çocuklarımıza getiremedik. Şimdi okullarımız açılınca hemen dergilerimizi hediye edelim istedik. Pamukkale Çocuk Dergimizi, çocuklarımızın kişisel gelişimine katkıda bulunmak, eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlamak ve hayal güçlerini geliştirmeye yardımcı olmak için hazırladık. Biz arkadaşlarımızla bu dergiyi çocuklarımızın çok eğleneceğini ve seveceğini düşünerek hazırladık. İçine de çok güzel, renkli, desenli, koruyucu maskeler koyduk. İlçemiz genelinde 20 binden fazla öğrencimize dergilerimizi ve maskelerimizi hediye etmek istedik. Öğrencilerimizden tek istediğimiz var, çalışmaları ve maske, mesafe ile hijyen kurallarına dikkat etmeleri. Dergimizi severek okumalarını dileyerek, tüm öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum” dedi.
“Okullarımıza ne ihtiyacımız varsa ekibiyle hemen geliyorlar”Pamukkale İlçe Mili eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Başkan Örki’yi çocuklara tanıtırken, “Okullarımıza en çok yardım eden kişisi Pamukkale belediye başkanımız” diyerek tanıttı. Çimen, “Okullarımıza ne ihtiyacımız varsa ekibiyle hemen geliyorlar, yardım ediyorlar. Okullarımızın boyanması, çatı tadilatı, bahçe düzenlemesi gibi birçok işlerimizde bizlere destek oluyorlar. Bundan dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki amcanıza sizler adına ben çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen ile birlikte, Ticaret Borsası İlkokulu’nda sınıfları tek tek gezerek dergi ve maske hediye ettiler. Öğrenciler, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye sevgi gösterisinde bulunarak, teşekkür ettiler.
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