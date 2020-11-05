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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Özel halk midibüsü sürücüsüne darp güvenlik kamerasında - KOCAELİ

Özel halk midibüsü sürücüsüne darp güvenlik kamerasında - KOCAELİ

- Sürücünün darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıması Kocaeli 'de özel halk midibüsü sürücüsüne darp güvenlik kamerasındaKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde özel halk midibüsü sürücüsünün darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Batı Terminali mevkisinde bir kişi, Hat 26 güzergahında yolcu taşımacılığı yapan İ.D. idaresindeki özel halk midibüsünün önünü kesti.Araca binen kişi, "Neden yolcumu alıyorsun?" diyerek sürücü İ.D'yi darbetti, yolcu olduğu öğrenilen bir kişiye de tokat attı.Olayın ardından sürücü, darp raporu alıp, polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldu.Midibüsün içerisindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın midibüsü durdurması, araca binmesinin ardından sürücüyü darbetmesi yer alıyor.Sürücünün yanındaki yolcuya da tokat atan kişinin daha sonra telefonla konuşması görüntülere yansıyor.

Güzergah Polis Merkezi Yolcu Taşımacılığı Güvenlik Kamerası Yansıma 

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