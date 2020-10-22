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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Oyuncak almak için girdiği makineden çıkamadı, yardımına itfaiye koştu

- Oyuncak almak için girdiği makineden çıkamadı, yardımına itfaiye koştu

Makineden oyuncak almaya çalışan çocuklar

Çalışan Çocuklar Kamera Küçük Çocuk Güvenlik Kamerası 

-Çocukların diğer makineye yönelmesi
-Ablanın kardeşini makineye sokması
-Küçük çocuğun makinede kaldığı anlar
-Ablanın yardım çağırması
-İtfaiyenin kurtarma anları

( PEKİN ) PEKİN

- Çin'de oyuncak almak istediği oyun makinesine elini uzatan abla, eli sıkışınca kardeşini makineye soktu. Küçük çocuk girdiği makineden çıkamayınca olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Çin'de abla ve kardeş iki çocuk oyun makinesinden oyuncak almak istedi. Makineden oyuncak alamayan iki kardeş, yan tarafta bulunan diğer oyuncak makinesine yöneldi. Abla, makinenin oyuncak alındığı bölümünden kardeşini iterek içeri soktu. İçeri giren küçük çocuk makineden oyuncak almayı başardı ancak dışarı çıkamadı. Kardeşini makineden çıkaramayan abla çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Makinede kalan küçük çocuk itfaiyenin yardımıyla kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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