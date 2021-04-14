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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otoparkta gözüne kestirdiği bisikleti böyle çaldı

Otoparkta gözüne kestirdiği bisikleti böyle çaldı

-Şahsın otopark içerisinde girmesi detay

Kamera Güvenlik Kamerası Suç Duyurusu Bisiklet Trol 

--Bisikleti alması detay
--Bisikleti sürerek çıkması detay
--Diğer detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da otopark içerisinde bulunan bisikletlerden birisini gözüne kestiren şahıs, dakikalar içerisinde bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Şahsın rahat tavırları ve çıkarken el sallaması görüntüleri izleyenlere ‘pes’ artık dedirtti. Olay, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2134 Sokak üzerinde bulunan bir sitede 9 Nisan Cuma günü meydana geldi. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 25-30 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi, otopark içerisine girerek önce sağı solu kontrol ediyor. Montunu çıkararak bir süre otopark içerisinde oyalanan şahıs, daha sonra bisikletlerin ve motosikletlerin olduğu alana yöneliyor. Bisikleti park edildiği yerden alan şahıs, saniyeler içerisinde binerek kaçtı. Şahsın otoparktan çıkarken sol elini sallaması görüntüleri izleyenlere ‘pes’ dedirtti. Bisikletin sahibi Gökhan Aker ise bisikletini 2 yıl önce satın aldığını belirterek bulunması için suç duyurusunda bulundu. (EG-
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