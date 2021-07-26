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Otoparkta drift sürücü güvenlik kameralarına yakalandı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otoparkta drift sürücü güvenlik kameralarına yakalandı

Otoparkta drift sürücü güvenlik kameralarına yakalandı

Otomobilin drift attığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri

( AFYON KARAHİSAR)- Çevresindeki park halindeki araçlara aldırmadan drift atan sürücüye 11 bin 812 TL para cezası kesildi AFYON KARAHİSAR

Para Cezası Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Karahisar 


- Afyonkarahisar’da girdiği otogarın oto parkında park halindeki araçlara aldırmadan drift atan sürücüye 11 bin 812 TL para cezası kesildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Bolvadin İlçe Otogarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın otogarın otoparkında otomobili ile drift attığını gören çevre sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek aracın plakasını belirledi. Daha sonra aracı takibe alan ekipler sürücüsünün T.D., isimli şahıs olduğunu tespit ettikleri aracı bulan ekipler şahsa 11 bin 812 lira idari para cezası keserek, otomobili trafikten men etti. Öte yandan, otomobil dritf yaptığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde sürücünün otoparka drift atarak girdiği ve çevresinde park halinde olan araçlara aldırmadan 3 defa drift yaptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. (GC-
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