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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu

Otomobilinin çalındığını anlayınca peşinden böyle koştu

Otomobile binişi

Test Sürüşü İnternet Sitesi Güvenlik Kamerası Hırsız Dolandırıcılık 

-Gitme anı
-otomobilin peşinden koşma anı
-Emniyetten çıkış

( İSTANBUL ) -- Otomobilleri test etme bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı- 70 ayrı suçtan kaydı bulunan kişi tutuklandı İSTANBUL

- İstanbul'da bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen otomobilleri test etme bahanesiyle çalan şüpheli yakalandı. otomobili çalınan kişinin peşinden koşup sürüklenme anı da saniye saniye güvenlik merasına yansıdı. 70 ayrı suçtan kaydı bulunan kişi tutuklandı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da bir internet sitesi üzerinden satılık ilanı verilen araçların sahipleriyle iletişime geçip, aracı test sürüşü yapma bahanesiyle alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, şüpheli Mehmet Ü'yü (42), 23 Ekim'de Kartal'da aynı yöntemle çaldığı araçta yakaladı. Mehmet Ü’nün 5 otomobil, küçükbaş hayvan ve plaka hırsızlığı olaylarının faili olduğu tespit edildi. Şüphelinin, otomobil, ev, iş yeri ve hayvan hırsızlığından 70 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. 70 suçtan kaydı varmış 3 adet Oto Hırsızlığı, 6 adet Evden Hırsızlık, 2 adet Açıktan Hırsızlık, 1 adet Hayvan Hırsızlığı, 29 adet dolandırıcılık, 8 adet Güveni Kötüye Kullanma, 7 adet Resmi Belgede Sahtecilik, 1 adet Yağma , 1 adet Kasten Öldürme, 1 adet 6136 SKM, 2 adet Yaralama, 2 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve 7 adet Tehdit suçlarından olmak üzere toplam 70 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emnniyette işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Ü. tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (EHZ-ZA-
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