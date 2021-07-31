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Otomobilin motor kısmı yakıt dolumu sırasında böyle alev aldı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin motor kısmı yakıt dolumu sırasında böyle alev aldı

Otomobilin motor kısmı yakıt dolumu sırasında böyle alev aldı

Şanlıurfa

Kamera Güvenlik Kamerası Yangın Akaryakıt İstasyonu Yangına Müdahale 

-Şanlıurfa’da bir otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı
-akaryakıt istasyonunda alev alan aracın güvenlik kamerası
-akaryakıt çalışanlarının ve çevredeki vatandaşların yangını söndürme anı
-genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Facianın eşiğinden dönüldü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da akaryakıt istasyonundaki bir otomobilin motor kısmı yakıt dolumu esnasında bir anda bir anda alev aldı. İstasyondaki aracın motor kısmında yangın çıkması ve vatandaşların yangına müdahale etme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Şanlıurfa’nın girişinde bulunan bir petrol istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, Abide Kavşağı'nda bulunan akaryakıt istasyonuna gelen Halil Levent, 64 KY 581 plakalı otomobiline yakıt dolumu yapmak istedi. Görevli, yakıt doldurduğu sırada otomobilin motor bölümü bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri gören araç sahibi ve görevliler ilk anda ne yapacaklarını şaşırdı. Daha sonra yakıt dolumu yapmayı bırakan durmayı görevliler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe neden olurken, yaşananlar da istasyona ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (AHK-SVY-
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