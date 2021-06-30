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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Otomobilin çarptığı yakıt pompası alev topuna döndü

- Otomobilin çarptığı yakıt pompası alev topuna döndü

hızla gelen aracın yakıt pompasına çarpması

Güvenlik Kamerası Yangın Aşı Akaryakıt İstasyonu Aşırı Hız 

-pompaların alev alması
-etraftakilerin paniği
-detay

( CALİFORNİA ) CALİFORNİA

- ABD'nin California eyaletinde akaryakıt istasyonuna dalan aracın çarptığı yakıt pompası alev aldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda kimse yaralanmazken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. ABD'nin California eyaletine bağlı Ceres'te aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasına çarptı. Pompalar alev alırken, otomobil ise hurdaya döndü. İstasyonda bulunanların büyük panik yaşadığı olayda kimsenin yaralanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Ceres İtfaiyesi, güvenlik sistemlerinin devreye girdiğini ve yangının diğer araçlara sıçramadan önce söndürüldüğünü duyurdu. Feci kaza istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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