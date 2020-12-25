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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle uçtu

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle uçtu

Kaza anı güvenlik kamerası

Hastane Tahkikat Güvenlik Kamerası Aktüel Motosiklet Sürücüsü 

-motosiklet sürücüsüne otomobilin çarpması
-motosiklet sürücüsünün uçması
-köpeğin kazaya verdiği tepki
-olay yeri aktüel görüntüleri

( BURSA )- Kazaya tanık olan bir bekçi köpeğinin verdiği tepki de kameraya yansıdı BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde motosikleti ile karayolunun karşısına geçmeye çalışan Alirıza Tansök'e karşı yönden gelen otomobil çarptı. Motosikletin üzerinden uçan sürücü metrelerce ileriye fırladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya tanık olan bir bekçi köpeğinin verdiği tepki de kameralara yansıdı. Kazada ağır yaralanan kişinin köpeğin bekçilik yaptığı iş yerinin çalışanı olduğu öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.00 sıraları İznik-Çakırca yolu üzerinde yaşandı. İbrahim Çakmak’ın kullandığı 19 FG 863 otomobil karşı yönden gelip yolun karşısına geçmek için dönüş yapan Alirıza Tansök (62) idaresindeki 16 FCH 76 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Rıza Tansök motosiklet üzerinden fırlayıp metrelerce ileriye düştü. Kazaya tanık olan bir bekçi köpeği de tanık olduğu kazaya olduğu alanda sağa sola koşup havaya zıplayarak tepki verdi. Ali Rıza Tansök'ün köpeğin bekçilik yaptığı iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Ağır yaralanan Tansök 112 ambulansıyla hastaneye sevk edildi. Otomobil sürücüsü İbrahim Çakmak ise ifadesi alınmak üzere İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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