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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı motorlu kurye hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı motorlu kurye hayatını kaybetti

yoldan görüntü

Polis Savcılık Sorgusu Avcılık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay yeri
-cesedin görüntüsü
-Ölen kişinin fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da Mercedes marka otomobilin çarptığı 2 çocuk babası motosikletli kurye hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre, kaza dün akşam, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y. yönetimindeki 09 KK 790 plakalı Mercedes marka otomobil, kuryelik yapan 41 yaşındaki 2 çocuk babası Bülent Çam'ın kullandığı 16 AYK 473 plakalı motosiklete arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Çam, kafasını yola çarparak, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen 2 çocuk babası Çam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bülent Çam'ın Bursa Motosikletli Kuryeler Derneği'nde görev yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Mehmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Y.'nin savcılık sorgusu sürüyor.
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