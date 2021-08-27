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Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada

güvenlik kamerası görüntüsü

( YOZGAT ) YOZGAT

İlk Müdahale Güvenlik Sistemi Güvenlik Kamerası Bisiklet Sağlık Ekipleri 


- Yozgat’ta otomobilin çarptığı 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı. Kaza şehir merkezi Adnan Menderes Bulvarı Terminal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezinde seyir halinde olan A.D. idaresindeki 38 JT 439 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 12 yaşındaki A.H.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen A.H.’yi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.H. Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan kent güvenlik sistemi kameralarınca kaydedildi.
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