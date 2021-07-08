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Otomobilin camından kurşun yağdırdı, iş yerindekiler kaçacak yer aradı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilin camından kurşun yağdırdı, iş yerindekiler kaçacak yer aradı

Otomobilin camından kurşun yağdırdı, iş yerindekiler kaçacak yer aradı

güvenlik kamerasında olay anı

Sürücü Belgesi Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Araç Kullanmak Sanayi Sitesi 

-işyerindekilerin kaçışmaları
-olayın ardından polislerin incelemeleri
-olay yerinden detay
-boş ve dol kovanlar
-aracın yakalanması ve çekici ile kaldırılması

( ANTALYA -ÖZEL)- İşyerine silahlı saldırı kamerada- Şüpheli, olaydan iki saat sonra silahıyla birlikte yakalandı ANTALYA

- Antalya'da bir iş yerine otomobil içerisinden silahla ateş ederek kaçan şüpheliler, polisin takibi sonucunda 2 saat içerisinde yakalandı. Olayı gerçekleştirdikleri otomobil ve silahla yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, araç sahibi serbest kaldı. İşyerine silahlı saldırı anı ve işyerinde çalışanların saldırı sırasındaki kaçışmaları işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı. Şans eseri işyerinde çalışan kimseye kurşun isabet etmedi.Olay, Manavgat ilçesi Sanayi Sitesi 2047 sokakta bulunan bir oto tamir ve bakım servisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 07 K 5536 plakalı otomobille işyerinin önüne gelen şüpheliler, otomobilin sağ ön camından çıkardıkları tabanca ile işyerini kurşun yağmuruna tuttu. Silah sesiyle birlikte işyerinde çalışan personel korku içerisinde kaçıştı. Otomobilin geçtiği yerde 2 patlamış 2 adet de patlamamış mermi çekirdeği bulundu.Saat 16.00 sıralarında gerçekleşen olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarından plakası ve rengi belirlenen araç, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda yaklaşık 2 saat sonra Salkımevler Mahallesi sınırlarında kanal yolunda ele geçirildi. Polisleri gören şüpheliler, olayda kullandıkları silahı camdan Manavgat ırmağına atmak isterken silah yola düştü. Aşırı derece alkollü oldukları gözlenen 2 şüpheli arka plakası sökülmüş olduğu görülen araçtan indirilerek polis aracına alındı.Polislerin durdurduğu aracı sanayi sitesinde kurşunlama olayını da gerçekleştiren İbrahim D.’nin kullandığı belirlendi. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen İbrahim D.’nin 1.82 promil alkollü olduğu görüldü.
İbrahim D. hakkında alkollü ve sürücü belgesi olmaksızın araç kullanmak ve aracın arka plakasını sökmek suçlarından 4 bin 552 TL para cezası yazıldı. Araç içerisinde 2.32 gram esrar maddesi ele geçirildi.Asayiş Büro Amirliğine götürülen 2 şüpheliden İbrahim D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, ismi açıklanmayan ve yakalandığında yanında bulunan bir kişi serbest bırakıldı.
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