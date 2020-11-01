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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin bagajında 2 gencin tehlikeli yolculuğu

Otomobilin bagajında 2 gencin tehlikeli yolculuğu

Otomobilin arkadan görüntüsü

Düğün Konvoyu Bild Kamera Güvenlik Kamerası 

-Otomobilin bagajındaki kameramanların görüntüsü
-Kilometrelerce giden araç ve bagajdaki kameramanlar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da seyir halindeki otomobilin bagajında giden düğün kameramanı 2 genç görenleri hayrete düşürdü. “Yok artık” dedirten görüntülerde otomobilin sürücüsü arkadaki gençleri düşünmeden kilometrelerce hızla seyretti. Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde kameralara yansıdı. Bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Düğün konvoyuna ait olduğu düşünülen ve kısmen süslenmiş otomobilin sürücüsü düğün konvoyunu görüntülemesi için 2 genç kameramanı bagaj kısmına oturttu. Ardından tehlikeye aldırış etmeden seyir haline geçen sürücü bagajda oturan 2 genci de yok sayarak hızla ilerledi trafikte. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği olayda otomobil sürücüsü kilometrelerce seyrederken, Atatürk Bulvarını takiben Ekecik Bulvarı ve ardından TOKİ istikametine devam etti. Tehlikeden habersiz kameramanlar hızla seyreden otomobilin bagajında kimi zaman virajlarda yan yatarak güçlükle durabildi. Tüm bu yaşananlar bir otomobilin güvenlik kamerası tarafından kilometrelerce kaydedildi.
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