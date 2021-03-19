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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular...O anlar kamerada

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular...O anlar kamerada

Kazanın güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon 

-Otomobil altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaşların detayı
-olay yerinden detay görüntüler

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaşların o anları güvenlik kamerasına yansıdı SİVAS

- Sivas’ta otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza, Bahtiyarbostan Mahallesi Kazancılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazanın etkisiyle bir otomobil kaldırıma çıktı. O esnada kaldırımda bulunan vatandaşlar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığı kaza saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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