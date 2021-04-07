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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobili görüp frene basan kadın hastanelik oldu, kaza anı kameraya böyle yansıdı

Otomobili görüp frene basan kadın hastanelik oldu, kaza anı kameraya böyle yansıdı

KAZANIN ARDINDAN KADINA YARDIMA KOŞANLAR

Hastane Sağlık Ekibi Güvenlik Kamerası Kadın Hasta Motosiklet Sürücüsü 

-KADININ YERDE YATMASI
-AMBULANSIN GELMESİ VE MÜDAHALE
-KADININ GÖTÜRÜLMESİ
-KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI

( ANTALYA )- Motosikletle yemek götüren kadın Motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı ANTALYA

- Antalya'da sahibi olduğu işyerinden motosikletle yemek servisi yapan kadın, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Kavşakta otomobili gören motosiklet sürücüsünün motosikleti devirmesi ve sürüklenmesi İşyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aslı Didem Aytekin’in kullandığı motosiklet, kontrolsüz kavşağa geldiği sırada kontrolden çıkıp devrildi. Motosiklet sürücüsünün kavşağa gelen otomobili son anda görüp frene basması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki esnaflar koşarken, motosikletin ayağının üzerine düşmesi nedeniyle ayağından yaralanan Aslı Didem Aytekin, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AK-
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