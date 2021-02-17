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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobile çarpmamak için manevra yaptı dükkana girdi

Otomobile çarpmamak için manevra yaptı dükkana girdi

KAZA ANI

Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç Kar Yağışı Direksiyon 

-OLAY YERİ AKŞAM GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

( DÜZCE ) -- Kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı DÜZCE

- Düzce’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında buz pistine dönen caddede ilerleyen hafif ticari araç, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca kayarak dükkana girdi. Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinde saniye saniye görüntülendi. Düzce’de akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Bolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, Ziya Gökalp sokak üzerinden caddeye çıkmak isteyen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Buz pistine dönen yolda duramayan S. D. idaresindeki 81 DY 955 plakalı Ford marka hafif ticari araç, önce yön levhalarına ardından da cadde üzerinde bulunan kolonya dükkanına girdi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (EB-ALI-
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