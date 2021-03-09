Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobile çarpıp düşen bisikletliye kamyon çarptı: 1 ölü

Otomobile çarpıp düşen bisikletliye kamyon çarptı: 1 ölü

Olay yerinden görüntü

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan kişi
-Polis ekipleri
-Sürücüyü uyararak kaza yerine getiren kişiyle röportaj
-Genel ve detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya'da otomobilin aynasına çarptıktan sonra yere düşen bisiklet sürücüsü, arkadan gelen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı öncesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halindeki Salih Polat (43), iki aracın arasından geçerken otomobilin aynasına takılarak yere düştü. Arkadan gelen H.E. idaresindeki 42 EEZ 75 plakalı kamyonet ise Salih Polat’a çarparak üstünden geçti. Olayı arkadan gören otomobil sürücüsü ise, kamyon sürücüsünü selektör ile uyararak kaza yaptığını fark etmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Salih Polat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili sürücü Halil E. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. Kaza anı öncesi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayı görerek sürücüyü uyaran Ayşe Karaçay, “Seyir halindeyken bisikletli park halindeki araçla kamyonun arasıdan gitti. Sürücü düşerek dikiz aynasına kafasını çarpıyor. Kafasını kaldırıma vurup yere düşüyor, kamyon da üzerinden geçiyor. Kamyoncu görmedi, haberi yoktu. Ben arkasından takip ettim ikinci lambaya kadar. Kendi aracımla kamyocuyu olay yerine getirdim. Seyir halinde giderken bisikletli kendisi dar alana kendisi girdi ve çarptı” ifadelerini kullandı. (RÇ-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement