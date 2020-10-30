Otomobil yolun karşısına geçmek isteyen anne ve oğluna çarptı...O anlar kamerada



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen anne ve oğluna otomobil çarptı. Anne ve oğlunun ağır yaralandığı kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Adana yolu üzeri Kamil Kara bulvarı, yeni Belediye hizmet binası karşısında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan ve Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil , o esnada yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Fatma Zehra Türkmenoğlu ve oğlu Selim Türkmenoğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil üzerinden fırlayıp asfalt zemine düşen anne ve oğlu kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Fatma Zehra Türkmenoğlu ve Selim Türkmenoğlu tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavisi süren anne ve oğlunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



loading...