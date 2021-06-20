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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Ticari Taksi Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Aktüel 

-aktüel kamera görüntü

( ÇORUM )- Kaza güvenlik kamerasına yansıdı ÇORUM

- Çorum’da bir ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, İnönü Caddesi Terminal Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuryelik yapan Orhan A.'nın kullandığı motosiklet ile Yiğitcan Ö'nün kullandığı ticari taksi ışıklarda çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosikletten fırlayan Orhan A., yere düşerek yaralandı. Yaralı kuryeye ilk müdahaleyi trafikteki diğer sürücüler yaptı. Orhan A., olay yerine sevk edilen 112 ekibinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı,
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