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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobil ve evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - ADANA

Otomobil ve evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - ADANA

- Zanlının çaldığı televizyonla sokakta ilerlemesi - Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası - Yakalanan zanlının görüntüsü Adana 'da otomobil ve evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Şüphelinin, bir evden çaldığı televizyonu sokakta taşıması güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'da, bir otomobil ve 4 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son 5 günde bir otomobil ve 4 evden, 5 cep telefonu, televizyon ve 500 lira çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından zanlının B.K. (23) olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.Evinde çalıntı bir cep telefonu ve televizyon da bulunan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, şüphelinin bir evden çaldığı televizyonu sokakta taşıması güvenlik kamerasına yansıdı.

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