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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil ticari araçla çarpıştı :3 yaralı

Otomobil ticari araçla çarpıştı :3 yaralı

güvenlik kamerası kaza anı

Hastane Sağlık Ekibi Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç 

-kazanın ardından araçlar ve trafik ekibinin çalışması
-kavşaktan görüntü
-kavşaktaki totem

( ANTALYA )- Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ANTALYA

- Antalya'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aliye Şahin Ünal’ın kullandığı 07 LMH 51 plakalı otomobil , çevre yolu istikametine gitmekte olan Mehmet Çelik’in kullandığı 07 LM 660 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Aliye Şahin Ünal ile ticari araçta yolcu olarak bulunan araç sürücüsü ile aynı isimdeki Mehmet Çelik ve Cihan Cengiz yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 kişinin yaralandığı kazaya sürücülerin dikkatsizliğinin yanında refüjde bulunan reklam toteminin sürücülerin görüş açısını kapatmasının etken olduğu ileri sürüldü. Vatandaşlar, totem yüzünden her gün irili ufaklı kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerin bir an önce totemi bulunduğu yerden kaldırması gerektiğini söyledi.


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